中國特色航天營養保障體系建立

中評社香港9月22日電／記者22日從“第二屆航天醫學前沿論壇”獲悉，目前中國已建立起特色航天營養保障體系，並著眼未來深空探測任務進行戰略技術儲備。



新華社報導，剛剛過去的中秋節，神舟十八號飛行乘組在中國空間站內除了品嘗蓮蓉餡的“太空月餅”，還分享了香辣羊肉、土豆牛肉、紅燴豬排、奶香雞米、馬蹄糯米糕等——這是地面支持團隊提前根據每名航天員的口味喜好準備的個性化“中秋大餐”。



“空間站階段，我們突破了中式菜肴工程化關鍵技術，將中國菜搬上了‘太空餐桌’，讓航天員遠在太空也能享受到‘家的味道’。”中國航天員科研訓練中心李瑩輝介紹，我國還提升了精準營養調控技術，研製出精準的飛行營養供給量標準，以應對太空失重等引起的人體生理問題，全力保障航天員開展180天以上的健康飛行；突破了在軌功能性航天食品關鍵技術，研製了抗氧化、增強免疫力、緩解體力疲勞、調節腸道菌群等功能性航天食品，助力提升航天員在軌適應能力。



相較於空間站駐留，月面駐留面臨著更大的補給挑戰，遠離地球使得補給成本增加、時效性降低。



中國航天員科研訓練中心臧鵬表示，著眼未來深空探測任務戰略技術儲備，我國布局了在軌烹飪、地外生存新型食品創制關鍵技術研究，為未來長期地外生存提供基礎保障條件。