中評熱點：專家論兩岸鄉村人才與融合發展

福建省委黨校教授王秉安（中評社 李子寧攝） 中評社福州9月24日電（記者 李子寧）由閩江學院主辦的“第三屆海峽兩岸鄉村融合發展閩江論壇”22日在福州舉行。論壇專題討論環節，兩岸專家學者就兩岸鄉村人才與振興等有關議題展開充分深入交流。



福建省委黨校教授王秉安分析了兩岸融合背景下的銀齡台胞與鄉村振興，他表示，自改革開放以來，海峽兩岸的關係經歷了複雜多變的發展歷程。隨著兩岸交流的 日益頻繁以及大陸鄉村振興戰略的逐步推進，越來越多的台灣同胞開始關注並參與到大陸的鄉村建設中。鄉村振興戰略作為實現中華民族偉大復興的重要組成部分，不僅關乎農村產業的興旺發達與鄉村經濟的繁榮發展，還涉及加強鄉村人才隊伍建設、推動鄉村文化的傳承和創新、打造鄉村生態的宜居宜業環境以及構建強有力的鄉村組織等多個方面。在此背景下，福建省積極響應中央號召，致力於打造兩岸融合示範區，為兩岸人民提供了新的合作平台和發展機遇。特別是在鄉村振興領域，福建作為兩岸交流合作的前沿陣地，吸引了包括銀齡台胞在內的各類人才積極參與。銀齡台胞在鄉村振興的經濟、文化教育和社會等領域發揮了重要作用，取得了顯著成效。他們具有對兩岸融合的高度認同、熟悉兩岸社會文化背景、擁有扎實人脈關係和較強影響力等共性特徵。然而，仍存在對其獨特作用認識不足、研究欠缺、針對性政策與舉措空白等問題。未來，隨著對銀齡台胞參與鄉村振興的重視程度不斷提高，相關研究將日益豐富，政策舉措將更加完善和具有針對性。銀齡台胞在鄉村振興中的參與規模和質量有望進一步提升，為兩岸融合發展創造更多機遇和可能。同時，應持續關注政策實施效果，根據實際情況進行調整和優化，形成長效機制，推動銀齡台胞與鄉村振興的深度融合，實現兩岸共同繁榮發展。

