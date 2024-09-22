局勢持續升級　黎以衝突會否失控？

中評社北京9月22日電／黎巴嫩真主黨22日向以色列北部的拉馬特戴維空軍基地及機場發射導彈，並發表聲明說，這是對以色列此前多次襲擊黎巴嫩的回擊。



新華社報導，分析人士指出，近期黎以衝突持續升級，以色列加大了對黎巴嫩真主黨的進攻力度，黎真主黨同樣以軍事行動作出回擊。黎以衝突的發展同加沙局勢息息相關，以色列應盡快停止在加沙地帶的軍事行動，避免進一步激化與黎真主黨的矛盾，防止衝突滑向全面戰爭。



黎真主黨遭受打擊



17日和18日，黎巴嫩發生多起針對黎真主黨成員的通訊設備爆炸事件，共造成37人死亡、2931人受傷。黎外交部隨後指認以色列發動襲擊。黎真主黨領導人納斯魯拉發表講話說，以色列此舉越過紅線，等同於宣戰。



20日，以色列對黎首都貝魯特南郊發動空襲，造成至少31人死亡。黎真主黨隨後證實，該組織2名高級軍事指揮官在此次襲擊中身亡。21日，以軍又對黎南部進行大規模空襲，稱這是在發現黎真主黨準備向以色列發動火箭彈襲擊後採取的行動。



黎真主黨隨後展開反擊，22日對以色列北部拉馬特戴維空軍基地實施打擊。卡塔爾半島電視台報導說，這是新一輪巴以衝突去年10月爆發以來，黎真主黨首次向拉馬特戴維空軍基地方向發射導彈，是對以色列境內最遠的一次打擊。



分析人士指出，以色列連日來的襲擊行動使黎巴嫩受到嚴重打擊，同時招致黎真主黨更加猛烈的報復行動。黎真主黨需要通過更有力地回擊以色列，重新樹立起其在黎國內的威信。



黎巴嫩《東方-今日報》說，以色列的行動造成黎巴嫩數千人受傷，通訊系統癱瘓，民眾心理也受到前所未有的傷害。黎真主黨需要作出有力回擊，否則黎南部將更加頻繁地遭受以色列襲擊。

