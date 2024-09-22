懷台民宿論壇舉辦　兩岸嘉賓共話鄉村發展

活動現場 中評社北京9月22日電／9月20日，“新農村·新視野·新民宿”2024年懷台民宿論壇在北京市懷柔區隆重開幕。京台兩地民宿領域的專家學者以及從業人員近百人齊聚九渡河鎮精品民宿，圍繞鄉村商業、宿集等新業態，共同探索京台兩地民宿產業高質量發展新路徑，探討在民宿產業發展上，進一步加強兩岸交流合作，攜手同行。



北京市台辦副主任李勁鬆出席開幕式，懷柔區委常委焦寶軍致辭。區旅遊局、田亮了有機農業發展合作社、九渡河鎮、高雄市民宿觀光推廣協會、九局·精品民宿主等兩岸嘉賓作主旨發言。開幕式後，大家來到井鄰栗林花園民宿、明明山居民宿，沉浸式體驗餅幹烘焙，品嘗村咖，學習茶道知識，暢聊傳統文化，深度感受有一種生活叫懷柔。



焦寶軍在致辭中希望京台兩地專家學者和從業人員通過互學互鑒，為行業發展碰撞出更多的智慧和靈感。希望兩岸以此次論壇為契機，不斷加強交流合作、加快成果轉化，為兩岸民宿產業的高質量發展注入新動力。同時，希望本次論壇為懷柔民宿產業發展帶來新啟發，助力打造具有懷柔特色，富有鄉情鄉韵，充滿科技範兒、文化範兒的精品民宿，為鄉村振興探索培育新動能。



據瞭解，2020－2022年，京台美麗鄉村論壇在懷柔區連續成功舉辦三屆，為兩岸美麗鄉村建設提供了前瞻性理念引領和可借鑒的經驗，進一步深化了京台農業農村的交流與合作。懷台民宿論壇是推動京台美麗鄉村論壇成果落實落地的重要舉措，目前已連續舉辦兩屆，擴大了兩岸民宿領域的知名度和影響力，持續推進京台基層交流交往交融。