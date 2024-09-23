徐兵河答中評：兩岸加強合作，共惠祖國人民

中國工程院院士、國家新藥（抗腫瘤）臨床研究中心主任徐兵河接受中評社助理記者採訪。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京9月23日電（助理記者 李澤璇）第27屆京台科技論壇期間，中國工程院院士、國家新藥（抗腫瘤）臨床研究中心主任徐兵河接受中評社助理記者採訪時表示，兩岸在抗腫瘤醫學方面的交流有以往的深厚基礎與未來的廣闊前景，兩者合作有利於開展更適合東亞人種的研究、加快新藥走向市場，更好地服務於兩岸人民。



對於兩岸雙方在創新藥研發方面的長板，徐兵河認為，目前大陸的研發體系比較完善、政府支持比較到位，且人口基數大，研究樣本多；台灣的新藥研發速度也比較快，但在體系建設和臨床研究上面仍受到客觀條件的限制，這是兩岸建立互惠合作的基礎。



徐兵河提到，在疫情之前，兩岸在學術和人員交流上都有往來，如今加強合作可以從基礎轉化、臨床研究、人員往來等方面展開。他認為，兩岸在創新藥領域加強合作主要有兩點利好。



第一，兩岸合作能增強研究成果的客觀性和說服力，加速技術成果向產品轉化的速度，從而更好地造福兩岸病患。



第二.有些藥物在藥效和安全性上表現出人種的差異性，兩岸合作能得出更適合東亞人種基因表達的研究結論，推出更多新成果、新技術。



在京台未來科技與健康產業融合發展論壇上，徐兵河做了題為“中國創新藥的研發現狀和發展趨勢”的演講，詳細闡釋了我國目前抗癌創新藥物的研發進展與困境。他提到，自2021年7月以來中國已有8款原研創新藥物進入海外市場，其中7款已經授權給國際合作夥伴。2024年，有465款在研產品在國內／國外處於相同的研發階段，這表明全球同步研發的趨勢，以及“我國創新藥研發技術正在不斷發展、迎頭趕上”。



徐兵河說，本次在京台科技論壇上做匯報，一方面是想向台灣同胞匯報目前大陸科研進展的最新消息，增進他們對目前大陸藥物研究水平的瞭解，便於兩岸開展後續合作；另一方面，也是希望通過論壇交流，尋求與台灣的醫藥公司、研究人員的合作機會，“讓他們更早參與到大陸的研發過程中來，共同加快新藥基礎研究和轉化落地的進度”。

