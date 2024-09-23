劉曉勘：京台科技論壇的意義在於搭建橋樑

北京市科學技術協會黨組成員、副主席劉曉勘接受記者採訪。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京9月23日電（助理記者 李澤璇）北京市科學技術協會黨組成員、副主席劉曉勘在第27屆京台科技論壇期間接受記者採訪時表示，京台科技論壇是兩岸科技交流的重要橋樑，京台雙方都有良好的民間科技交流基礎，交流與合作是水到渠成、自然而然的。



劉曉勘提到，京台科技論壇已經舉辦到了第27屆，有豐富的交流經驗；民間交流也是兩岸科技交流的重要形式，在舉辦論壇時，北京科協最看重的就是選擇議題。“如何選擇讓兩岸專家、企業家有交流意願，民眾也感興趣的議題是最重要的。”劉曉勘說。因此，本次論壇重點關注有成長性的議題，如醫療大健康、新能源汽車、女性發展等，兩岸專家學者和企業們也在研討中擦出了許多火花。



他還談到，兩岸科技創新人士在交流中表現出一定差異，這也為合作提供了更大的空間。從論壇上的主旨發言可以看出，北京的專家更多的是由技術、科研向產業發展，而台灣的專家則是由產業、應用向專利邁進。這兩個方向都需要重視，應該走向雙向結合，這也是京台合作的機遇之一。



對於今後兩岸相關產業的合作方向，劉曉勘認為，這是留給企業、科技團隊探索的空間。在他看來，京台科技論壇為兩岸科技創新界人士提供了一個全面、協調的溝通場域，為他們搭建起了接觸的橋梁。他始終相信，京台科技論壇只是一個“話題的開始”，有了這個契機，兩岸學術團體和企業自然而然地就會展開更多的交流合作，或許是更深入、更高層面的交流。

