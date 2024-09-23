台商答中評：期待大陸發展機遇

台企匯嘉健康生活科技股份有限公司副總經理葉士豪接受中評社助理記者採訪。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京9月23日電（助理記者 李澤璇）台企匯嘉健康生活科技股份有限公司副總經理葉士豪在第27屆京台科技論壇期間接受中評社助理記者採訪時表示，京台科技論壇是支持台企進入大陸市場的珍貴平台，他期待能用原創技術打開大陸市場，迎接更多發展機遇。



在京台未來科技與健康產業融合發展論壇上，匯嘉健康與國醫中康公司簽約合作，匯嘉健康的非侵入性光纖生理監測技術將應用於國醫中康的睡眠中心相關設備，收集被試者的睡眠監測數據，並結合匯嘉健康自身的數據庫，展開更多的數據分析研究。



葉士豪表示，他最看重的是大陸的廣闊市場和制度優勢。他把台灣比作一個“沙盒”：“台灣面積比較小、人口比較少，研究投入市場的機會不太多，但創新的能力還不錯。”台灣有很多創新人才，如果能在大陸找到機遇，與這邊的市場和資源相結合，就會有不錯的發展。另一方面則是制度優勢。葉士豪認為，大陸的發展優勢還在於政府政策的大力支持，政策推廣的方向往往十分明確，這有利於市場方向的明確和資金的流轉，為新創業者提供了良好機遇。



但他也提到，很可惜的是，目前兩岸科技創新界的交流受到人為限制，溝通受阻，對台企來說需要一個適應的過程。這就需要京台科技論壇這樣的平台做“電焊機”，協助兩岸產業融合，達成合作。

