快評：陸客首發團抵金門　下一團還有嗎？

中評社快評／陸客廈門首發團昨天上午抵達金門，緊接著自由行的首發團也將於25日成行。台灣媒體認為這兩個首發團感覺比較像是“破冰”、“試水溫”，是否還有下一團，並不清楚。



國民黨“立委”陳玉珍說，期待團客與自由行首發團走的順一點，之後大陸應該就會正式公告開放福建省居民到金門旅遊。優質旅遊發展協會理事長李奇嶽認為，大陸居民組團到金門旅行是非常好的消息，意味著兩岸觀光旅遊已經開始慢慢破冰。陳玉珍與李奇嶽都敦促民進黨當局早日解除赴大陸旅遊的“禁團令”；希望兩岸把觀光旅遊的政治干擾降到最低，讓旅遊交流朝正常化的方向發展。



不管如何，陸客團暌違5年後首發，是好消息。至於是否還有下一團，並非只取決於大陸方面。目前，台灣“禁團令”仍在；台灣對大陸及港澳的旅遊警示燈號仍為橙色；台灣當局對大陸居民申請“入台證”設下嚴苛的政治條件；等等。這些都是恢復兩岸觀光旅遊的具體障礙，台灣業者要求當局改變政策的呼聲強烈。



當前兩岸關係複雜嚴峻、兩岸經貿面臨很多困難。旅遊是化解僵局、增加互惠、產業共榮的途徑。恢復兩岸旅遊交流，無論規模大小，都是開啟一扇善意之窗。早前，大陸已派出“踩線團”；昨天是“團客首發團”；25日“自由行首發團”也將成行。恢復兩岸旅遊能否有步驟地推進，很大程度上需看台灣方面是否有積極回應。