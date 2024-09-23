兩岸媒體人走進甘孜　感嘆川西藏鄉發展成果

國家電投四川甘孜州興川能源投資開發有限公司管理人員為兩岸媒體記者介紹情況。（圖源：海外網） 中評社北京9月23日電／據海外網報導，“走進稻城亞丁的雪山聖境，仿佛觸摸到人間天堂”“鄉城縣的生態經濟發展模式很棒，沒想到川西藏鄉發展得這麼好”“得榮縣的釀酒產業很有特色，還吸引不少年輕人回鄉就業創業”……近日，在由全國台聯主辦、四川省台聯承辦的“全國台聯2024年兩岸媒體人四川行”活動中，來自海峽兩岸的20餘位媒體人走進四川省甘孜藏族自治州，感受這裡獨特的人文風情，見證當地經濟社會發展成果。



領略絕美風光



雪山巍峨、草甸如茵、湖泊如鏡……在稻城亞丁國家自然保護區，兩岸媒體人驚嘆於大自然的鬼斧神工，紛紛用鏡頭定格這份純淨與美麗。



“在台灣很難看到這樣的山川形貌。”台灣自媒體人游智彬是第一次來到稻城亞丁，站上這片被譽為“藍色星球上的最後一片淨土”“香格里拉之魂”的土地，眼前景色如夢如幻。在這裡和當地人的交流，也讓游智彬更深入地瞭解藏鄉獨特的民族文化風情。



據甘孜州稻城縣政府相關負責人介紹，稻城縣全縣常住人口3.4萬，其中藏族人口約占92%，境內地勢北高南低，垂直海拔落差超過4000米。獨特的地貌結構孕育了壯美的自然景觀，旅遊資源富集，吸引包括台灣同胞在內的各地遊客慕名而來。



在央邁勇山腳下仰望山頂，台北“城市影像”主理人、紀錄片編導趙麗娜不禁驚嘆於稻城亞丁雪山的壯美聖潔。在她看來，衹有置身於群山叠嶂之中，仔細觀察遠古以來形成的地質褶皺，方得以感受大自然的完美創造。



在甘孜州鄉城縣青德鎮仲德村，兩岸媒體人走進獨具特色的白藏房，與當地居民交談，瞭解他們的生活方式和傳統文化。白藏房宛如童話中的城堡，屋內擺放著傳統的藏式家具和手工藝品，散發著濃鬱的民族氣息。一些白藏房改建後成為特色民宿，吸引各地遊客前來入住打卡。

