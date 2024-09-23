中國海軍“和平方舟”醫院船離開剛果（布）

這是9月22日在剛果（布）黑角港拍攝的中國海軍“和平方舟”號醫院船歡送儀式現場。（圖源：新華社） 中評社北京9月23日電／據新華社報導，當地時間22日上午10時許，執行“和諧使命－2024”任務的中國海軍“和平方舟”號醫院船緩緩駛離剛果（布）黑角港碼頭，圓滿完成對剛果（布）的再次訪問。



在為期7天的訪問中，“和平方舟”號醫院船累計診療4450人次，開展輔助檢查檢驗2300餘人次，成功實施手術127例，其中一例艦載手術機器人輔助下膀胱腫瘤切除術和輸尿管再植術，是國產“海圖”艦載手術機器人在海外的首次亮相。診療期間，醫院船緊急救助中國籍受傷漁民、接診跨國求醫的安哥拉子宮肌瘤患者、為剛果（布）老兵實施白內障復明術。除主平台接診外，醫院船還派出專家分隊、巡診分隊赴當地醫院進行聯合診療，加深彼此交流，增進雙方互信。



“和平方舟”號醫院船的再次到訪，受到剛果（布）政府的高度重視，總理馬科索登船參觀時表示，“和平方舟”此次到訪是重要的人道主義行動，體現了兩國人民跨越60年的友誼，推動中非在“一帶一路”框架下的合作取得發展。



離開剛果（布）後，“和平方舟”號醫院船將按計劃前往此次任務的第八站加蓬。