北京文化論壇：深化文化交流　實現共同進步

這是9月19日拍攝的2024北京文化論壇開幕式現場。（圖源：新華社） 中評社北京9月23日電／據新華社報導，各類主題論壇及沙龍密集舉行，“大戲看北京”展演季、精品電影展、地壇書市等文化活動熱鬧展開，一批項目順利簽約……19日至21日，以“深化文化交流 實現共同進步”為主題的2024北京文化論壇成功舉辦。來自70多個國家和地區的800多名嘉賓匯聚北京，分享文化發展建設最新成果，凝聚文明交流互鑒共識。



中外文化交流在多領域成效明顯



北京藝術中心的舞台上，中外藝術家們歡聚一堂，齊奏歡歌，精彩的戲曲、舞劇、雜技展現中國文化魅力……19日晚，2024北京文化論壇專場文藝演出為觀眾奉上藝術盛宴，傳遞“文化通心，攜手同行”的美好祝願。



在北京國際飯店會議中心，中外嘉賓圍繞文化交流、文化傳承、文化遺產、文化傳播等多主題展開探討，為深化文化交流、實現共同發展匯聚智慧力量。



會上發布的《中外文化交流報告（2023）》顯示，2023年中外文化交流在多領域成效明顯，呈現出積極向好的總體態勢，人文交流的方式更多元、形態更新穎、對話更深入，步入高質量發展新軌道。



聯合國教科文組織前總幹事伊琳娜·博科娃表示，文化對經濟社會的可持續發展至關重要，中國在這方面樹立了良好範例。中國有責任與全世界分享文化建設發展方面的經驗理念，“這也正是舉辦本次論壇的重大意義所在。”



“全球化深入發展，國際秩序深刻變革，促進文化交流和文明對話具有前所未有的重要性。”匈牙利文化和創新部副國務秘書喬鮑·卡博爾說，近年來，匈中兩國的博物館、演藝機構、高校間合作非常活躍，文化交流日益緊密。