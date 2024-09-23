2024全球熊貓夥伴大會擬於11月底舉辦

9月22日，小朋友們在啟動發布會上表演童聲合唱《熊貓》。（圖源：新華社） 中評社北京9月23日電／據新華社報道，記者22日從“2024全球熊貓夥伴大會暨熊貓家園·大熊貓文化創意大賽”啓動發布會上獲悉，“2024全球熊貓夥伴大會”擬於11月底在四川成都舉辦；其中，由成都市人民政府主辦的“熊貓家園·首屆大熊貓文化創意大賽”於9月22日啓動。



大熊貓是中國的國寶，深受世界各國人民喜愛，是全球加強生物多樣性保護的友誼使者，彰顯了人與自然和諧共生的和合之道。中國保護大熊貓就像撐起了一把大“傘”，同時庇護了自然界中與大熊貓共生的物種；致力於生態文明建設、追求環境友好和綠色發展的個人、團體和組織都是熊貓夥伴。



“2024全球熊貓夥伴大會”以“人與自然和諧共生”為主題，旨在牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，講好美麗四川、美麗中國以及全球生態文明實踐的生動故事；大會堅持“簡約、綠色、共享”原則，由開幕大會、文化創意大賽和一系列配套活動組成。會議將匯聚政府機構、專業人士和社會公衆等熊貓夥伴，通過跨國界、跨時空、跨文明的對話交往合作，助力熊貓夥伴同向而行。



全球熊貓夥伴大會具有學術性、開放性、國際性，是一個凝聚共識、共謀世界生態文明建設的對話交流平台。開幕大會上擬發布由新華社國家高端智庫聯合權威機構撰寫的有關生態文明建設的智庫報告；邀請國內外專家學者發表演講並深入研討；公布“熊貓夥伴城市”“熊貓夥伴品牌”名單；聯動與會嘉賓共同發起“熊貓守護宣言”；聯合專業醫療機構、大熊貓保護機構和社會公益力量開啓熊貓公益活動等。會議還擬組織全球熊貓夥伴四川行對話會、大熊貓等旗艦物種保護及國際合作對話、中外文旅交流互鑒大會等活動。