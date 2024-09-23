豐收節主場活動　農民迎來這些“新”

中評社北京9月23日電／據新華社報導，瓜果飄香糧滿倉，在這個洋溢著豐收喜悅的時節，2024年中國農民豐收節全國主場活動9月22日在河南省開封市蘭考縣舉辦，中國億萬農民迎來了屬於自己的節日。記者在活動現場採訪了多位三農工作者。他們告訴記者，農民豐收節上展豐收、促豐收、助豐收……從田間到餐桌，從農戶到企業，一批新模式、新裝備、新技術，為鄉村振興注入了強勁動力。



22日上午，剛剛獲得“河南省高素質農民創業創新大賽初創組一等獎”的河南賦農科技有限公司董事長王靈光告訴記者，公司托管服務的土地已經超過了16萬畝。除了提供耕、種、管、收、儲、銷的全鏈條服務，還在十幾年時間里培育了數百名職業農民。



“公司通過土地托管賦能三農發展，今年秋糧即將喜獲豐收。科技賦農背景下新型農業經營主體逐步成為農業生產主力軍，希望更多年輕人主動扎根農村，深度把握數智賦農發展趨勢，壯大新型職業農民隊伍。”王靈光說。



當天，河南省火車頭農業技術有限公司展位前吸引了眾多農民朋友前來咨詢。銷售經理張宏偉告訴記者，公司在本次豐收節上主要參展的是鬆土促根劑，這是一種有效的土壤改良產品，該產品對改良土壤、加深耕層、增肥地力、促進根系生長發育、提高農產品質量有一定的促進作用。



在會場一側，一排排現代化的農業機械映入眼簾。記者注意到，多位農民朋友都在新鄉市花溪科技股份有限公司生產的六道繩方捆機前駐足。公司銷售部部長楊世生告訴記者，該方捆機可以使作業效率更高、草捆密實度更高，能用於各類牧草及作物秸秆的規模化收集打捆作業。



“該機器對於小麥、玉米、水稻、苜蓿草都可以使用。兩年來種糧大戶對機器性能評價很高。”楊世生說。