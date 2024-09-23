西藏芒康：千年鹽田的新故事

西藏芒康縣納西民族鄉群眾敷設紅土、維護鹽田。（圖源：新華社） 中評社北京9月23日電／據新華社報導，9月，一年曬鹽季進入尾聲。西藏昌都市芒康縣納西民族鄉，瀾滄江的高山河穀坡地上，加達村村民開始例行修補他們1300多歲的鹽田。



2008年，芒康的井鹽曬制技藝入選國家級非物質文化遺產名錄。



“相傳文成公主進藏時在這里休息。僕從煮水燒茶時，連舀三桶泉水都是鹹的。”一番勞作後，村民扎西拉姆講起故事，“從此人們開發鹽井，在陡坡上層層架木、敷泥澆鹵，形成了鹽田。”



山上取土 山下取鹵



當前是鹽田修補季。鹽田底部塗有一種紅土，鹵水在田上蒸發，並部分下滲形成鹽柱。紅土須每年更換，否則鹵水會全部下滲，顆粒無收。



“這種紅土全在村民頭頂陡峭的山坡上，光是爬個來回就要1小時。”加達村村民格鬆江錯說。



鹽從哪里來？沿一拃寬的泥道向江邊走到底就是堡壘形的鹽井。全村現存38口鹽井，最早的已使用數百年。從井側門道走下台階，就能看到山體石縫中滲出的鹵水匯集井內。



過去，人們用肩挑鹵水。一桶30斤，肩上兩桶就是60斤。“有時井里鹵水少。為了搶鹵，家家戶戶住在鹽棚。”扎西拉姆說，睡在鹽棚，鹽柱滴水會打在被子上、滴進眼睛里，曾把她痛得直哭。



20多年前“鹽忙”時，她和父母每晚只睡4小時。



2011年，電網鋪設到鹽田，利用潛水泵，鹵水通過管網流進各家鹵池，人們再也不用在泥道里挑鹵、在鹽棚里睡覺了。

