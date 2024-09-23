強引擎、夯根基、結碩果　安徽豐收一線探訪

9月22日，在中國農民豐收節安徽主場，群眾載歌載舞慶豐收。（圖源：新華社） 中評社北京9月23日電／據新華社報導，秋分時節，暑氣漸消。在中國農民豐收節安徽主場，農田裡高粱挺立，農民載歌載舞喜迎豐收。會場內，慶豐收一片歡騰；會場外，忙豐收滿心歡喜。行走於江淮大地，記者看到新型農業經營主體以科技賦能生產，龍頭企業牽引產業鏈融合發展，現代農業引擎更強、根基更穩、碩果更豐。



喜看稻菽千重浪。在安徽省滁州市全椒縣六鎮鎮鄭橋村，正在灌漿的麥茬稻隨風搖曳。一旁的農田裡，部分早稻已經收穫。種糧大戶張學鋒說，一周前，他把早熟的稻子收了，儘管氣象條件不佳，但畝產還達到1100斤，這離不開單產提升技術的集成應用。



“去年嘗試使用了側深施肥，發現每畝地不僅用肥量少了二三十斤，還因肥料直接埋入了秧苗基部，肥料利用率得到提升。今年我的1200畝稻田沿用了這項技術。”張學鋒說。



致力於打造“千億斤江淮糧倉”，安徽全力推進糧油大面積單產提升。安徽省農業農村廳種植業管理局副局長曹高飛說，針對耕地、種子、化肥、農藥進行全要素精準施策，對耕種管收等全環節精耕細作，該省不斷夯實糧食安全根基。農情調度顯示，今年天氣條件雖整體複雜，安徽秋糧總產仍有望較去年略增。



“20號一天采了2萬多斤獼猴桃，今年預計整體產量超40萬斤，是個豐收年！”在大別山區的安慶市岳西縣古坊鄉古坊村，種植獼猴桃10餘年的徐志鵬說，2021年以來他種植的獼猴桃產量“蹭蹭漲”，安徽省農科院科技力量的加持讓發展引擎更強。



安徽省農科院岳西特色農業研究所所長齊永傑說，3年前團隊在徐志鵬的基地開展試驗。針對獼猴桃產業發展痛點，他們選育優質抗病品種、採取避雨設施栽培等新技術模式，提高優質果率和生產效益。據瞭解，目前古坊鄉共有200餘戶農戶種植獼猴桃，畝均產量較之前提升約3倍，畝均效益達4萬元。



科技進入鄉野，正不斷賦能農業生產。巡檢機器人對高架栽培草莓開展長勢評估，多光譜無人機采集的作物生長數據經過智能分析可以為精確噴施肥料提供數據支撐……安徽省農業農村廳數據顯示，安徽農業科技貢獻率已達66.5%。

