記者手記：大河永續奔流的密碼

中評社北京9月23日電／據新華社報導，山東東營，黃河入海口。大河浩蕩奔流，一路千折百轉，帶著高原黃沙沉積出平原，切割出峽穀，灌溉起沃野，最終在此匯入茫茫渤海。



很難想象，眼前這條雄渾壯美的母親河，曾飽受斷流之苦。據統計，1972年至1999年的28年中，黃河有22年發生斷流，給沿線地區生產生活、經濟社會發展、生態環境保護帶來嚴峻挑戰。



“斷流嚴重時，老百姓可以在河床上徒步走到對岸去，一點水都沒有。”走訪黃河河南段時，開封黃河河務局黨組成員潘佳良告訴記者。



黃河寧，天下平。讓黃河重現“奔流到海不復回”成了彼時的當務之急。



根據國務院授權，水利部黃河水利委員會自1999年正式實施黃河水量統一調度。由國家統一分配水量，流域機構負責組織實施，省（區）負責配水用水，用水總量和斷面流量雙控制，重要取水口和骨幹水庫統一調度。



如今，數字化、智慧化管理系統已經是水量統一調度的重要手段。記者在黃委黃河水量總調度中心大廳看到，沿黃省區及黃河幹流重要水庫、水文站的實時水位信息，幹流沿線涵、閘的取用水情況，都在一整面墻的電子屏幕上得以顯示。



“通過開發黃河幹流實時調度、典型灌區需水預測等專業模型，我們可以對黃河水資源情況進行更精細的監測和管理。”黃委水資源局水調處幹部王偉祿介紹。得益於水量統一調度，黃河實現了自1999年以來連續25年不斷流。



大河浩蕩，潤澤四方。但由於水沙關係失調，下游河道淤積，地上“懸河”曾嚴重影響著灘區和堤防安全。實施調水調沙，是破解黃河下游泥沙淤積和洪水風險相伴難題的一個關鍵舉措。

