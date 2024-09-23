浙江：緊盯“小飯碗”　為民辦實事

中評社北京9月23日電／據新華社報導，9月21日10時許，浙江湖州市長興縣畫溪街道姚家橋村老年食堂飄出陣陣飯菜香。廚房外，10餘名就餐老人在志願者引導下有序自助選餐。



“食堂平均每天有140位老人進餐，並初步實現了智慧化助餐功能。例如，在智慧助餐台，系統將主動識別老人身份信息，抓取老人基礎疾病等健康數據，在點餐界面提醒老人規避飲食健康風險點，點完餐後又可自動扣費結算。”助餐志願者周倩說。



常到老年食堂就餐的老人王明祥說，今年他81歲，買菜燒飯較為吃力，而且吃得也不夠營養。現在家門口有了老年食堂，不僅能吃上每餐2元的營養飯菜，還可以不用帶飯卡，刷臉就餐。



9月20日11時許，金華義烏市北苑街道建設社區園丁新村老年食堂坐滿了人，在食堂就餐的王月英老人說，這裡的飯菜營養均衡、軟爛易嚼，讓老年人體驗到了“在家吃飯”的幸福感。



差不多同一時間，一輛裝滿餐盒的“幸福餐車”從園丁新村老年食堂出發，緩緩駛入北苑街道樓店居家養老服務中心和河畔家園居家養老服務中心，志願者將餐盒分發到老人們手中。



“在老年助餐模式上，我們建立了‘中央廚房＋社區助餐點＋送餐上門’的老年人助餐服務機制，為行動不便的老年人送餐上門，保證所有老年人吃上飯、吃好飯。”義烏市民政局局長胡潤介紹，為保證老年食堂的可持續運營，義烏市建立“縣鄉財政出一點、村集體補一點、村民（鄉賢）捐一點”的資金籌集模式，並對70周歲至75周歲老人用餐每頓補助2元、75周歲以上老人用餐每頓補助3元。