紐約警察抓逃票男子　開9槍打傷4人

左圖：米克斯（左）15日持刀進入紐約地鐵車廂。右上圖：米克斯持刀威脅警員，兩名警員舉槍準備開火。右下圖：米克斯中彈倒地。（大公報） 中評社北京9月23日電／據大公報消息，當地時間15日，美國紐約兩名警察在一個地鐵站追捕一名逃票男子時連開9槍，最終導致包括該名男子、一名警察和兩名乘客在內的4人中槍。21日，紐約警方公布執法記錄儀視頻，顯示逃票男子米克斯手持刀具進入地鐵站，在警察多次要求其放下刀後拒絕配合，甚至一度持刀衝向警察。紐約警方表示，涉案警員是在看到疑犯持刀威脅同袍的情況下才開槍，他們已盡最大努力保護自身和乘客的安全。



【大公報訊】車站監控視頻和涉案警員執法記錄儀視頻顯示，當地時間15日下午3時左右，37歲男子米克斯在紐約布魯克林布朗斯維爾的薩特大道地鐵站跳閘門逃票時被警察發現，隨後離開。但10分鐘後，米克斯偷偷從應急門返回地鐵站，且手中持有刀具。警察追著他來到月台，並要求他放下刀，但米克斯拒絕配合，將持刀的手藏在背後，並且叫嚷道：“別碰我！別逼我殺了你們。”



警局高層：已做到最好



一輛列車靠站，米克斯進入車廂。警察跟上，重復“放下刀”的命令，並嘗試用電擊槍制服他，但未能成功。米克斯持刀在車廂內走動，隨後又走到月台上。警察持槍戒備，再次要求米克斯放下刀。他依然拒絕配合，甚至一度持刀衝向警察。最終，兩名涉案警員一共開了9槍，米克斯中槍倒地。不幸的是，另一名警員、一名26歲女乘客和一名49歲男乘客被流彈打傷。米克斯和男乘客傷勢嚴重。



米克斯面臨8項指控，包括襲警未遂、襲擊未遂、威脅警員、非法持有武器等。他拒絕認罪，預計將於11月20日出庭。此次事件引發爭議，受傷男乘客的家屬指責涉案警員“行事魯莽”。但警方高層和紐約市長亞當斯均力挺警員。紐約警察局長馬德雷說，涉案警員是在使用電擊槍未見效，又看到疑犯持刀威脅同袍的情況下才開槍。對於事件造成無辜乘客受傷，馬德雷深表遺憾。



紐約警局巡邏勤務負責人切爾說，這不是一宗簡單的地鐵逃票事件，而是一宗涉及“面臨精神壓力且持有致命武器的人”的事件，涉案警員已做到最好，盡全力保護自身和列車上乘客的安全。亞當斯亦發聲支持警方。他指出，警察在維持治安時要面對一系列複雜多變的事件。

