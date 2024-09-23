黎真主黨襲擊近一年來以境內最遠目標

9月20日，在黎以邊境以色列一側，以軍防空系統攔截來襲的火箭彈。新華社發（阿亞爾·馬戈林攝／基尼圖片社） 中評社北京9月23日電／黎巴嫩真主黨22日宣布，為回應以色列方面“對黎巴嫩的多次攻擊”，真主黨當天凌晨向以方發射“數十枚導彈”。據媒體報導，這是新一輪巴以衝突爆發以來，真主黨打擊以境內目標最遠的一次。



真主黨在社交媒體平台“電報”上說，這一組織動用“法迪－1”和“法迪－2”型導彈打擊了以色列北部的拉馬特戴維空軍基地。這一基地位於以色列北部城市海法東南方向大約20公里。



以色列國防軍稍後宣布，以軍攔截了來襲導彈。另據以色列緊急醫療部門通報，至少3名以色列人因以軍攔截彈的碎片受輕傷，一些建築受損。



據黎巴嫩“廣場”電視台和美聯社等媒體報導，真主黨先前沒有使用過其所說的“法迪－1”和“法迪－2”型導彈，這兩型導彈的最大射程分別為80公里和105公里。據半島電視台報導，這是本輪巴以衝突去年10月爆發以來，黎巴嫩真主黨首次向拉馬特戴維空軍基地方向發射導彈，是對以色列境內的最遠一次打擊。



以色列本土守備司令部21日發布最新防禦指南，宣布限制室內外聚集人數等相關防禦措施，提高北部地區警戒級別。上述防禦指南在北部地區的適用範圍已向南延伸至海法。據路透社分析，這顯示以色列認為真主黨對以色列的打擊力度可能會超過自去年以來的任何一次。



去年10月以來，黎巴嫩真主黨頻繁襲擊以色列北部軍事目標，以策應巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯），以軍則回以空襲和炮擊。黎以邊境局勢持續緊張，雙方幾乎天天交火，導致大量民眾被迫離開家園。



值得注意的是，輿論普遍認為，黎巴嫩17日和18日接連發生大範圍傳呼機、對講機等通信設備爆炸並導致大量人員傷亡後，黎以緊張局勢已出現重大升級。黎巴嫩政府和真主黨指認以色列策劃爆炸事件，以色列至今沒有公開回應。

