米荒魚少　日本現“壽司危機”

中評社北京9月23日電／據大公報消息，綜合日本《每日新聞》、《今日日本》報導：日本農林水產省17日表示，日本新收穫大米在8月份平均批發價格比上年同期上漲17%，糙米每60公斤售價16133日圓，創下了歷史新高。



從今年7月開始，日本多地出現大米短缺，許多超市對大米實行限購，每戶每天購買一袋。日媒表示，這是因為去年夏天的熱浪造成水稻收成不佳，導致供應短缺，以及訪日外國遊客對大米的需求增加。此外，受八月份南海海槽特大地震警報和台風影響，日本消費者在八月份急於囤積大米，使得大米價格出現短缺。



在東京都市區，新收成的大米近期陸續上架零售，一袋5公斤重的新米價格在3000日圓（約163港幣）左右，約是去年價格的1.5倍。有超級市場員工憂慮地說：“大米短缺的情況終於開始緩和，但如果新米的價格繼續居高不下，我們擔心消費者是否會購買。”



日本此次米荒與政府多年來錯誤的政策有關。日本近年來大米消費量隨人口減少而下降，政府為防止大米價格下跌，不僅嚴格控制大米進口，更實行逐年減產政策，減少水稻種植面積。農林水產省8月30日公布的收成評估報告稱，與去年相比，今年大米的產量和品質似乎都有所改善。儘管如此，由於肥料和勞動力支出等生產成本不斷增加，新米的價格一直在上漲。