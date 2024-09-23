氣候變化衝擊地球　餐桌危機陸續有來

中評社北京9月23日電／據大公報消息，全球暖化加劇，熱浪、乾旱、洪水、山火等極端天氣頻發，農業成為極端氣候下最直接的受害者之一。近年，全球多地農作物受到天災影響，一年比一年嚴峻，氣候變化不僅使得農作物產量和品質下降，導致價格波動，還改變了食物的口感，導致其味道大不如前，甚至導致某些品種“絕種”，氣候變化已成為人們餐桌上看得見的危機。



乾旱戰火影響 咖啡豆價格飆升



【大公報訊】據《金融時報》報導：受氣候變化影響，全球咖啡豆主要產區供應鏈遭遇衝擊，帶動全球咖啡豆價格飆漲，也讓長年習慣喝超便宜咖啡的意大利人開始擔心，每天喝的濃縮咖啡或卡布奇諾價格可能上漲超過六成。



由於全球主要產區的惡劣氣候，全球咖啡豆價格近來已飆漲至紀錄新高。在紐約交易的阿拉比卡咖啡豆期貨價格13日收盤上漲4%至每磅2.5945美元，為2011年來最高收盤價；在倫敦交易的羅布斯塔咖啡豆期貨也上漲3.7%至每公噸5267美元，達到2008年有紀錄以來最高。



全球最大咖啡豆生產國巴西正面臨史上最嚴重旱情，即便10月恢復降雨，咖啡樹也很難結果。第二大咖啡豆生產國越南則遭遇台風“魔羯”帶來的豪雨，可能導致即將收成的咖啡樹大量落果，傷害咖啡豆品質。