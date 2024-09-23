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日本能登半島大雨已致6人死亡
http://www.CRNTT.com   2024-09-23 11:04:25


　　中評社北京9月23日電／據新華社消息，據日本石川縣警方及消防機構消息，截至22日下午，日本能登半島的暴雨已導致石川縣境內6人死亡。

　　據石川縣政府消息，6名遇難者中輪島市有5人，珠洲市1人。

　　據日本氣象廳消息，輪島市48小時降水量達498.5毫米，珠洲市達393.5毫米，超過了當地往年9月單月降水量的2倍，創下當地有統計以來的最高降水量。

　　大雨導致多處山體滑坡，交通阻斷。此外，暴雨還導致石川縣大面積停電。

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