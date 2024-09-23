聯合國未來峰會開幕　通過《未來契約》

中評社北京9月23日電／據新華社消息，為期兩天的聯合國未來峰會22日在紐約聯合國總部開幕。峰會通過《未來契約》及其附件，以進一步發展多邊主義框架，適應未來發展，努力建設一個安全、和平、公正、平等、包容、可持續和繁榮的世界。



第79屆聯合國大會主席菲勒蒙·揚當天在峰會開幕致辭中表示，我們正站在轉型的十字路口，面臨著前所未有的挑戰，需要採取集體行動。《未來契約》不僅應對當前的危機，而且為可持續、公正與和平的全球秩序奠定了基礎。他強調，挑戰與機遇並存，未來掌握在我們自己手中。



聯合國秘書長古特雷斯在致辭中表示，世界正在經歷一個動蕩和轉型的時期，必須採取決定性的第一步來更新和改革國際合作。“我呼籲本次峰會考慮進行深層次改革，以《聯合國憲章》價值觀為基礎，使全球機構更加合法、公平和有效。”



未來峰會當天通過《未來契約》及其附件《全球數字契約》和《子孫後代宣言》，涉及可持續發展和發展籌資，國際和平與安全，科學、技術和創新及數字合作，青年和子孫後代，全球治理變革等五大領域。



第79屆聯合國大會10日在紐約拉開帷幕。未來峰會是本屆聯大期間備受矚目的重要高級別會議，約130位國家元首和政府首腦出席峰會。