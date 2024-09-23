聯合國官員警告中東處於“災難”邊緣

中評社北京9月23日電／據新華社消息，綜合新華社駐外記者報導：22日，以色列與黎巴嫩真主黨之間的緊張局勢持續升溫。以色列國防部長加蘭特當天表示，以軍行動還將繼續，直至北部邊境的以公民返回家園。聯合國官員當天警告說，中東地區已處於“災難”邊緣。



以色列總理內塔尼亞胡22日發表視頻聲明說，自去年10月8日起至今，黎巴嫩真主黨向以色列發射火箭彈和導彈襲擊一天未停，以色列北部邊境地帶約6萬名以色列人因此離開家園。



“沒有一個國家能夠接受對其城市肆意發射火箭彈，我們也不能接受。”內塔尼亞胡說，以方將採取一切必要措施恢復安全，讓被疏散的以色列公民返回家園。



加蘭特22日在參觀以色列空軍指揮和控制中心時說，黎巴嫩真主黨已開始感到正被以軍追擊。以軍的行動將繼續下去，直到達成讓北部居民回家的目標。



黎巴嫩真主黨22日發表聲明說，當天對以色列北部拉馬特戴維空軍基地及機場發動兩次導彈襲擊。聲明說，此次行動是為了支持加沙地帶的巴勒斯坦人民，也是對以色列襲擊黎巴嫩多地並導致平民遇難的回應。



新華社記者手機安裝的預警系統顯示，21日夜間至22日早間，以色列北部海法等地及其占領的戈蘭高地頻繁拉響防空警報。以色列國防軍22日早發表聲明說，過去幾小時內，黎巴嫩真主黨向上述地區發射了約115枚“發射物”。



以軍聲明說，以軍動用了防空系統進行攔截，部分地區發現彈片掉落。聲明還說，以軍正在打擊黎巴嫩真主黨的目標，並將加強打擊力度。

