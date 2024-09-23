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以士兵闖入半島電視台約旦河西岸辦事處
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2024-09-23 10:57:27
中評社北京9月23日電／據新華社消息，據巴勒斯坦通訊社22日報導，以色列士兵當天闖入半島電視台設在約旦河西岸城市拉姆安拉的辦事處，並要求其關閉45天。
報導說，以色列士兵22日凌晨強行進入半島電視台位於約旦河西岸的辦事處，出示要求其關閉的命令，並要求工作人員立即離開。
半島電視台的直播畫面記錄下了當時的混亂場面。
巴勒斯坦記者協會22日發表聲明，譴責以方此舉是對當地新聞工作和媒體機構的粗暴侵犯。
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