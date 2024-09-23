第五屆中土交流論壇在伊斯坦布爾舉行

中評社北京9月23日電／據新華社消息，以“深化改革引領新征程，擴大開放帶來新機遇”為主題的第五屆中國土耳其交流論壇日前在土耳其伊斯坦布爾舉行。



中國外文局副局長劉大為在論壇上致辭說，中國和土耳其同為文明古國、發展中大國和“全球南方”成員，在追求各自國家發展振興、維護國際關係準則等方面擁有廣泛共識。在中土交流闊步向前的背景下舉辦這次論壇，恰逢其時、意義重大。



中國駐土耳其大使劉少賓表示，中方願與土方共同努力，落實好兩國元首共識，不斷鞏固政治互信，深化務實合作，推動中土戰略合作關係向全方位、深層次、高水平發展。



土耳其交通和基礎設施部副部長奧斯曼·博伊拉茲致辭說，土耳其自古以來是連接亞洲、歐洲乃至東西方文明的橋梁，是通往歐洲的重要門戶。土中兩國將繼續攜手並進，充分利用這一獨特優勢，深化在經貿、文化、科技等領域的務實合作，共同推動兩國關係邁上新台階，為世界和平與發展作出新的更大貢獻。



與會專家在交流中表示，中國持續改革開放，不僅對中國經濟轉型至關重要，也對全球經濟發展至關重要。中土智庫、高校、媒體要積極行動、發揮作用，積極推進各領域對話合作，為兩國交流互動搭建更多橋梁。



本屆論壇由中國外文局、中國駐土耳其大使館、中國駐伊斯坦布爾總領館、土耳其土庫瓦茲媒體集團聯合主辦，來自中土兩國智庫、高校、媒體、商業協會等近百人出席。論壇期間還舉辦了“互鑒治理智慧 共築合作未來”中國主題書展等活動。