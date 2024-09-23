巴基斯坦青年：“要成為巴中友誼的橋梁”

中評社北京9月23日電／據新華社消息，秋風徐徐，海浪聲聲。日前，在巴基斯坦西南部俾路支省瓜達爾港自由區的一個禮堂里，來自巴基斯坦和中國的20多名青年共同慶祝中國傳統節日中秋節，歡聲笑語此起彼伏。



“中秋快樂！”21歲的瓜達爾青年祖海蔔·法亞茲在活動上用中文大聲介紹說，“我是巴基斯坦－中國職業技術學院的學生！”



瓜達爾港是中巴經濟走廊的支柱項目之一。2013年，中國海外港口控股有限公司（以下簡稱“中國港控”）取得瓜達爾港口及自由區運營權。近年來，瓜達爾的民生基礎設施建設不斷完善。



2021年，中國援建的巴基斯坦和中國職業技術學院正式成立，並由中國港控和山東商業職業技術學院攜手瓜達爾港務局和瓜達爾大學共建。



法亞茲學習中文還不到一年，經過努力已經通過了漢語水平考試1級。他給自己制定了一個學習目標：“要成為巴基斯坦與中國友誼的橋梁”。



“中國人民來到瓜達爾幫助建設我的家鄉，我有責任學習好中國文化，以便更好地進行合作。”法亞茲告訴記者。



山東商業職業技術學院國際交流部部長朱穎告訴記者，今年以來，中方為巴中職業技術學院學生在線開設了《基礎漢語》《中國文化》兩門課程，10月還將開設《消費者行為分析》《機器人工程制圖》等十餘門專業課程，兩屆共240餘名巴基斯坦學生將從中受益。



此外，在中國教育部中外語言交流合作中心的支持指導下，中國港控與山東商業職業技術學院在瓜達爾合作建設了以“中文＋職業技能”為特色的“中文工坊”。巴中職業技術學院中文教師尤納斯·拉姆贊經常帶著學生們參加“中文工坊”組織的活動。

