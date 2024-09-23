美匯下行　港股迎資金活水

港交所公布，目前約百間企業排隊上市，IPO活動逐步回暖，有助帶旺港股市場投資氣氛。（大公報） 中評社香港9月23日電／美聯儲局重手減息半厘救經濟，打擊市場對美元資產投資信心，資金加速東移，加上香港與中東市場互聯互通擴大，港股ETF將在沙特上市，建立中東油資投資港股的正式渠道，港股將迎來新一波資金活水，金融發展更具競爭優勢。



大公報報導，美國經濟已經支撐不住，聯儲局眼見就業市場、企業業績轉弱，即使8月核心通脹呈現升溫跡象，但最終仍要面對現實，決定掉頭減息救經濟。目前市場關注聯儲局在貨幣政策的決策上會否再次犯下錯誤，在通脹未有徹底根治之前，便匆匆放寬貨幣政策，憂慮未來通脹會失控上升。事實上，近年美國受到高通脹問題困擾，其中一個主要原因是聯儲局反應太慢，未有及早出招加息，結果種下今天通脹異常頑固的惡果。



美元資產失寵 人民幣資產受捧



美國步上歐洲後麈，貨幣政策由緊轉寬，進一步削弱美元資產在全球市場的吸引力，全球資金東移下，美匯指數跌破100點重要支持位是遲早的問題，美股、美債等美元資產失寵、魅力下降，無可避免承受下行壓力。事實上，美國落實減息，美元走弱，開始有大量新資金湧入港股市場，過去兩個交易日成交金額增加至1500億元至1700億元，推動上周全周恒生指數累積上升5.9%，升幅稱冠全球，高於道指及標普指數1.9%及1.6%的升幅，反映資金正加速由西向東轉移，追捧人民幣資產。



其實，近日港股、港元、人民幣同步轉強，港股在中秋假期前後連升六日，累積升1000多點，恒生指數上試18000點。至於港元兌美元亦走高，升上7.79，處於偏強的水平，而人民幣兌美元高見16個月高位，升上7.04至7.05水平，人民幣兌美元升破七算指日可待，由此可見資金流入港股、吸納中資股十分明顯。今年來國企指數累升逾10%，表現突出，跑贏恒生指數同期7%的升幅，平均市盈率衹有約8倍的國企股，明顯是外資、北水優先吸納對象。



港股ETF沙特上市 中東油資東流



除了弱美元促使更多國際資金由美歐流向中國之外，近期利好港股因素亦接踵而來。一是香港與沙特市場互聯互通取得進展，據報沙特兩間投資公司獲批推出兩只港股交易所買賣基金（ETF），預期在當地市場上市，集資金額接近10億美元。這對香港金融業發展具有重要意義，便利中東油資買賣港股的渠道正式建立起來，有助吸引更多中東資金加注人民幣資產，同時可增強香港聯通世界功能、角色，彰顯國際金融中心地位，金融競爭優勢更加突出。



二是行業龍頭企業紛紛在港股上市。美的成功在港上市，為年內全球第二大IPO，展現香港國際融資中心地位，香港繼續是內地企業境外上市的首選平台。據悉順豐部署在港招股上市。今年首八個月在港上市公司有43間，比去年同期增加10%，全年有望超過去年73間新公司上市的數目。目前約有百間企業排隊上市，IPO活動逐步回暖，有利香港持續匯聚內外資金，從而帶旺港股市場投資氣氛。



弱美元下，資金加速流向港股，中資股將有運行，有望發力追回落後全球股市的升幅。