港大研AI預測心腦血管疾病風險

港大醫學院研發首個專為預測華人心腦血管疾病風險的人工智能風險評估模型“P-CARDIAC”。（大公報） 中評社香港9月23日電／心腦血管疾病是全球和香港的主要死因之一。香港大學醫學院領導研發首個專為預測華人心腦血管疾病風險的人工智能風險評估模型“P－CARDIAC”，可自動生成心腦血管疾病風險評分，預測病人未來10年出現心腦血管事件的風險，準確度達七成。研究團隊將於今年第四季起，在六間公立醫院，利用人工智能協助醫護人員為約3000名病人度身訂造最合適的健康管理方案，有望徹底改變華人心腦血管疾病的預防和管理，更可大大減輕本港的醫療負擔。



﻿大公報報導，該六間醫院包括瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、廣華醫院、瑪嘉烈醫院、屯門醫院及博愛醫院，研究團隊將招募3000名患者參與，預計研究需時兩年，期望評估模型在三至四年後應用於全港公院。



P－CARDIAC是集合不同數據訓練而成的人工智能模型，包括運用醫院管理局以海量計的患者病歷數據，參考超過120個風險因素，並考慮了每位患者的獨特特徵和病史，才能準確預測華人心腦血管疾病風險，及提供全面的個人化心腦血管疾病風險評分。



準確度達七成



領導研發的港大醫學院護理學院及公共衛生學院助理教授徐詩鈴表示，模型可自動生成心腦血管疾病風險評分，預測病人在未來10年出現中風、冠心病、主動脈疾病等心腦血管疾病的風險，準確度達七成，方便前線醫護與患者溝通疾病風險，並進行分流。



港大醫學院內科學系心臟科臨床教授姚啟恒表示，臨床醫生不時需靠經驗診斷，惟診症時間有限，未必能在短時間找出所有高危因素。他期望將P－CARDIAC納入常規臨床應用，從而改善數百萬人的心腦血管健康同時，減輕醫生繁瑣的工作。