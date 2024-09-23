國慶黃金周訪港內地客料增兩成

上圖：旅議會預期國慶黃金周期間，內地訪港旅客可望達一百一十五萬至一百二十萬人次，較去年增加約兩成。圖為五一時情況。下圖：文體旅局表示，今年派船來港的郵輪公司達30家，已回復至疫情前水平。（大公報） 中評社香港9月23日電／國慶日臨近，本港陸續舉辦400多項活動及提供不同優惠，香港旅遊業議會相信有助吸引旅客來港，預期國慶黃金周期間，內地訪港旅客可望達115萬至120萬人次，較去年增加約兩成，內地訪港團估計有850團涉及約3萬人次，按年增近一成，旅行團大部分會留港一晚。



大公報報導，香港旅議會主席徐王美倫指出，隨著個人游計劃，開放至更多城市，旅發局加強在不同省市推廣，加上各界舉辦多項慶祝活動，因此對今年國慶檔期的旅客數字感到樂觀，面對旅客消費模式有變，難以評估旅客消費額，但相信優惠活動有助刺激消費。



美心集團港澳首席營運官蕭德威相信，國慶活動可以帶動本地生意，集團在九月的生意額明顯較為平穩，今年中秋節和國慶節的氣氛也較往年更好，預料國慶黃金周生意額輕微增長，加上北上趨勢已有緩和，不少市民選擇留港消費，預料情況進一步好轉。



來港郵輪公司回復至疫情前水平



郵輪旅客屬高消費一族，文化體育及旅遊局昨日表示，今年派船來港的郵輪公司達30家，較去年的18家增加67%，回復至疫情前水平，累計非本地郵輪乘客人次，已達到去年全年22萬人次的水平。隨著郵輪旺季到來，未來數月會接待逾100個航次，啟德郵輪碼頭將迎來多間郵輪公司的大型郵輪，海運碼頭則接待中小型郵輪為主，特區政府繼續與郵輪業持份者一起努力，共同推動香港的郵輪業發展。