﻿行政長官卓越教學獎得主：身教永遠重於言教

左圖：關志恒老師。右圖：孫韵姬老師。（大公報） 中評社香港9月23日電／傳授知識是教師天職，如何以易學易懂的方式教學，加深學生記憶，是為師者持續探索的一門學問。行政長官卓越教學獎由教育局主辦，自2003年舉辦至今，已有超過950名來自不同範疇的優秀教師獲獎。局方期望透過獎項表揚卓越教師，提升教師專業形象和社會地位。《政府新聞網》訪問兩位剛於七月獲獎的教師關志恒及孫韵姬，瞭解他們的教學理念。



大公報報導，關志恒從事教育工作約20年，目前在衛理中學任教，主要教授歷史科。他認為學習歷史不可刻板地只靠閱讀和背誦，所以他非常重視延伸活動。為讓學生更易理解海上絲綢之路、阿拉伯文明等學習內容，關志恒與同校其他教師合作設計桌上遊戲，以輕鬆有趣的方式，助學生整理歷史事件發生的時間線。



關志恒認為，歷史教育不單是認識史實，更重要是培育學生的歷史意識、世界視野，以及對文化的尊重。“我希望學生理解歷史的連貫性，透過前人的努力，領悟智慧。”在剛過去的7月，他獲頒行政長官卓越教學獎。關志恒表示，獲獎激勵他繼續在教育領域探索、創新。



教師應成為學生的榜樣



教書育人，除了傳承學問，在培養學生品格方面，教師的角色同樣舉足輕重。在東華三院田灣（一九九六至一九九七總理）幼稚園任教的孫韵姬，是另一名獲頒行政長官卓越教學獎的教師。



孫韵姬認為，幼兒時期是塑造品格的關鍵期，教師應成為學生的榜樣，教導小朋友持守正確價值觀，面對人生不同階段的挑戰和機遇。“身教永遠重於言教。教師要時常以身作則，並營造積極正面的學習氣氛，培養小朋友的優良品格。”



為令幼兒親身體會並理解品德的具體意思，幼稚園更運用繪本配以活動及遊戲，例如“禮貌龍虎榜”，鼓勵小朋友的行為要有品德，又會邀請家長與小朋友一同製作繪本，加深記憶。幼稚園早前更申請優質教育基金，自行設計及出版繪本，內容圍繞傳統文化，既配合小朋友的興趣和學習需要，也能讓他們從小學習欣賞文化特色。