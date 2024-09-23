東引鄉長林德建盼直航福建霞浦拉近兩岸距離

中國國民黨籍東引鄉長林德建。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖9月23日電（記者 盧誠輝）大陸8月22日起開放福建省居民經由小三通赴馬祖旅遊。中國國民黨籍連江縣東引鄉長林德建接受中評社訪問表示，東引鄉因為交通比較不便，所以比較少陸客前往，他希望未來東引和福建寧德市的霞浦縣能增加海運航線，拉近兩岸的距離，也讓陸客有機會可以到東引飽覽自然景觀和戰地風情。



東引鄉離福建省寧德市霞浦縣海島鄉西洋島僅24海浬。海島鄉與東引鄉不僅同宗同源、語言相通、習俗相近，有著深厚的歷史淵源，而且距離近，兩地漁民長期在同片海區作業。東引鄉親多年前曾前往交流。



東引島面積3.22平方公里、西引島1.13平方公里，含附屬無人島礁在內，總計全鄉面積4.4平方公里，人口僅約1500多人。東引位於馬祖列島東北端，也是台澎金馬最北端，“水深潮暢、群礁拱抱”是磯釣者的天堂，也是保育鳥類黑尾燕鷗的故鄉。創立於1961年的東引酒廠是當地最重要產業。



東引島的交通有多不便？每天僅有從基隆發船到東引島一個夜班航班，航程約8個小時，單日數會先到南竿再前往東引，雙日數則會先到東引再前往南竿，而南竿到東引間就須2個小時的航程。



林德建指出，對於大陸願意開放福建省陸客到馬祖旅遊，他相當樂觀其成，也希望大陸同胞有機會有可以透過小三通到東引來旅遊，藉由陸客來刺激東引的消費與觀光產業，讓大家都有生意可以做。



他說，東引鄉身為台灣最北的離島，雖然各方面條件和資源都有限，但包括交通配套、住宿與餐廳的容量等，迎接陸客到來都不是問題。現在最大的問題還是卡在航班太少，從東引到南竿每天衹有一進一出一個船班，會大幅減少陸客到東引旅遊的意願。