調查：三成中學生受抑鬱症困擾

中評社香港9月23日電／大公報報導，學生精神健康問題近年受到社會關注。香港中華基督教青年會昨日發表本港首份有關“香港中學生精神健康素養”調查結果。調查於今年7月至8月中旬以問卷形式訪問826名港島區中學生。結果顯示，過半受訪學生在過去兩周曾經感到緊張、不安或煩躁，甚至無法停止或控制憂慮。



此外，有47%受訪學生表示一旦患有心理健康問題，不一定尋求協助；甚至有逾兩成受訪學生明確表示不會尋求協助。調查數據亦顯示，求助意願較低的學生，抑鬱、焦慮、壓力的程度顯著較高，抗逆力及健康狀況顯著較差。



研究團隊還以簡易版病人健康問卷（PHQ－2）評估受訪者的精神健康狀態。評估結果顯示，30.6%受訪學生正受抑鬱症相關的症狀困擾，25%受訪學生處於焦慮的狀態。以抑鬱焦慮壓力量表（DASS）評估，29.3%受訪學生有中度或以上壓力，更有17%被評為處於“嚴重／非常嚴重”的壓力水平。



在形容自己健康狀況為“好／非常好／極好”的受訪學生當中，事實上有約16%被PHQ－2問卷評估為正受抑鬱症相關的症狀困擾。對於會否與他人談論感受，衹有不足三成表示願意與成年人談論。



香港中華基督教青年會執行幹事李道生表示，調查結果絕對是一個警號，反映許多學生對自己的心理健康狀況缺乏瞭解。



此外，他們也未能與成年人建立信任的關係來分享個人感受。他們建議學校及地區青少年服務單位積極推展精神健康素養教育，讓學生認識醫學藥物以外的治療方法並擴闊認知。