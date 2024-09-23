陳雪生語中評：福州、馬祖本就是一日生活圈

中國國民黨籍馬祖“立委”陳雪生。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖9月23日電（記者 盧誠輝）大陸8月22日起開放福建省居民經由小三通赴馬祖旅遊。中國國民黨籍馬祖“立委”陳雪生接受中評社訪問表示，福州和馬祖早已緊密結合在一起，大家都希望能積極推動一日生活圈，讓馬祖和福州能成為同城區，進行各方面的交流，持續推動兩岸和平發展。



馬祖和福建到底有多近？若好天氣，從北竿或南竿岸邊可以清楚看到黃岐或琅岐山頭。目前馬祖小三通，共有2條路線，一條是從南竿福澳港搭船到琅岐，單程全票為新台幣1000元，航程約90分鐘，到琅岐再搭車到福州市約僅需40分鐘車程。



另一條小三通路線則同樣是從南竿福澳港搭船，行經北竿白沙港載客後，再開往黃岐，從南竿到黃岐單程全票810元、北竿到黃岐單程票價650元，從北竿到黃岐航程約25分鐘，但若要從黃岐到到福州市得要再搭車約2小時。



據馬祖當地旅遊業者表示，兩條航線都有陸客會選擇，但黃岐線更多的是從馬祖到黃岐帶貨和批貨、一日來回的跑單幫民眾搭乘，因此若沒訂票會經常客滿。可見陳雪生“一日生活圈”的說法絕非沒有根據。



陳雪生指出，賴清德2024上任後，原本外界預期兩岸關係應該會降至冰點，但在民間與各方的努力下，大陸仍然非常善待台灣同胞，且從近期一連串對金門和馬祖開放陸客的措施看來，都讓台灣同胞相當有感，因為民生和經濟才是台灣同胞最在意的事情。



他說，馬祖跟福州的關係氣氛一直都很好，從來沒有因為受到民進黨的執政影響而不好過，福州來馬祖的陸客也都玩得相當開心，馬祖的鄉親更是用辦喜事的心情來迎接陸客，這樣皆大歡喜，到底有什麼不好？