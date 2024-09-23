行業規模增長快　2030年料翻倍至452億

去年全球因自然災害而錄得的保險虧損，連續四年超出1000億美元。（大公報） 中評社香港9月23日電／全球天氣預測將出現翻天覆地的大變革，人工智能（AI）已日益染指這領域，而大型科企亦覬覦已久，最主要原因是，研究機構指出，這個市場在未來將大幅增長，由去年的27億美元（約210億港元），升至2030年的約58億美元（約452億港元），因而令科企垂涎。



大公報報導，作為業務而言，全球天氣預測服務主要由企業或組織向各行業，包括農業、航空業、能源管理業等提供預測性的天氣資料，另外，天氣預測服務還包括使用電腦搜集和分析環境資料，以向客戶提供準確的預報。



根據ResearchAndMarkets.com的統計，天氣預測服務市場規模在去年估計已達至27億美元，估計在2030年會取得11.5%的復合增長率，金額將增加至58億美元。



農業對預測服務需求大



由於農業日益依賴準確的預測以優化操作和收成，全球天氣預測的服務亦因之而不斷增長。此外，客戶亦可按自己的需要而滿足特別的需求，客制化的天氣預測服務亦得以日益普及。然而，因要把硬件升級，投資初期所需要的成本較高昂，再加上天氣預測本身的不確定性，令持續增長帶來挑戰。



不過，除了商業利益外，經濟利益更加不容乏視，因為相比起自然災害，包括極端天氣所造的損失，天氣預測賺取到的盈利，可說是微不足道。根據瑞士再保的統計，去年全球因自然災害而錄得的保險虧損，已是連續四年超出1000億美元（約7792億港元），單是在去年，美國因惡劣天氣而涉及的損失，便已高達929億美元，是歷來損毀和財政損失最嚴重的一年。中國亦公布，單是今年因為水災、旱災、地震等所造成的直接經濟損失，便已達過32.8億美元。



因此，人類為了及早防患於未然，各國科企均投入龐大資本改善天氣預報的準確性。在一番努力下，近年間推出的AI、機器學習、遠程感知技術等，均大大提高了預測結果的準確性。另外，透過衛星影像和物聯網設備，例如智能感測器和綜合大數據分析等技術所進行的實時監察系統，亦可望大幅改善天氣預測的準確性和效能。