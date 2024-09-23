國民黨團怒嗆離譜　要求總預算退回重編

“立法院”新會期20日開議，藍白當天聯手封殺總預算案。（中評社 資料照） 中評社台北9月23日電（記者 楊騰凱）中國國民黨團與台灣民眾黨團20日在“立院”聯手封殺民進黨政府明年度總預算案，退回程序委員會重新提出。對此，國民黨團22日表示，此次總預算文宣費用暴增6成，拿全民的血汗錢來供養綠色媒體，如此離譜、揮霍民脂民膏的總預算，就該退回重編。



台灣“中央政府”明年度總預算歲出估計新台幣3.11兆元，創下歷史新高。“立法院”新會期20日第一天開議，藍白隨即聯手封殺總預算案，將其退回程序委員會。



國民黨團22日晚間發布新聞稿，砲轟民進黨政府總預算案。



國民黨團表示，9月20日“立法院”開議第一天，國民黨團及民眾黨團以59票對46票聯手退回“中央政府”總預算案及前瞻第五期預算案”，當天立即遭到綠營側翼鋪天蓋地的抺黑。



國民黨團強調，此次退回總預算案，是回應民意最具體的展現，國民黨團會堅持到底，要求民進黨政府把該給人民的錢全數補齊，不該花大肆揮霍浪費的錢，必須全數刪除，“行政院”就應該退回總預算案重編。



國民黨團質疑，健保點值每點0.95元的相關預算沒編，全民要藥沒藥，要床位沒床位，醫護人員成為血汗工廠，全民現在連看病吃藥都會有問題，“賴政府”卻視而不見。而號稱打詐的宣傳費就編了73億，結果人民被詐騙的金額屢創新高，高官有人出來負責嗎？政府說要強化“國防”安全，結果明年志願役“預算員額”將比今年縮減5486人，相當於11個聯兵營的人力規模，自願役提前離退的問題日益嚴重，未來高精良的武器要誰來操作，“國防部”有在管嗎？