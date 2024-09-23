《美麗香港海灣》下月首播　便利郊遊

《美麗香港系列》的首集為“美麗香港海灣”。網誌圖片 中評社香港9月23日電／香港文匯報報導，不少遊客訪港也愛到郊野行山，觀賞香港自然景觀。香港特區政府環境及生態局局長謝展寰昨日指出，該局與環保署在國慶來臨前，聯同國家生態環境部宣傳教育中心製作《遇見美麗中國》和《美麗香港系列》專題片，探索和發掘國家和香港的自然生態美，首集《美麗香港海灣》下月將在太空館和環保署“源·區”（T·PARK）放映，稍後在香港電台電視32台播出，更會派發給全港所有中小學播放，《美麗香港系列》其餘4集有關香港美麗山徑、自然生態、生活環境及氣候變化，則正在籌備中。



謝展寰昨日發表網誌表示，最讓居港的外國人及遊客印象深刻的是香港這個現代化城市，竟擁有多元自然棲息地、豐富生物多樣性和獨特的地質風貌。不少遊客亦受香港山徑吸引，來港尋幽探秘，其中漫遊麥理浩徑、萬宜地質步道，沿途穿梭世界地質公園，看盡海洋和火山締造的地質奇觀，均是不錯的選擇，亦適合開展各類自然教育、野外研習、自然導賞。



他指出，《遇見美麗中國》系列專題片有5集，分別以“九曲黃河”、“長江之歌”、“大漠初心”、“多彩生命”和“清新空氣”為主題，涵蓋污染防治、生態建設與生物多樣性保護、綠色發展、應對氣候變化等。



攝製組深入沙漠、內蒙古等偏遠地區，通過影像、感人的講述和詳實案例，讓觀眾一睹國家在生態環境保護治理的先進經驗，以及對保護自然環境各山河面貌作出的努力和成就。



至於環境及生態局製作的《美麗香港系列》亦有5集，首集是以《美麗香港海灣》為題的專題片，這系列展現國家高度重視的環境保護與經濟發展間的協同關係，貫徹國家主席習近平提出的“綠水青山就是金山銀山”理念。

