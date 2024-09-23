楊坤鋒語中評：ECFA若停　中小企業堪憂

逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系副教授楊坤鋒。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月23日電（記者 方敬為）大陸宣布25日起停止台灣34項農漁產品，逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系副教授楊坤鋒接受中評社訪問表示，陸方持續擴大停止對台關稅減讓，意味著《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）逐漸生變，一旦ECFA早收清單項目稅率全面中止，台灣的經貿表現將受到衝擊，尤其中小企業的處境格外堪憂，需要盡早因應。



楊坤鋒，日本東京大學農經學科金融學博士，現任逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系專任副教授、東海大學國際貿易系兼任教師。曾任逢甲大學合作經濟學系系主任、創新創業中心主任等職。



對於陸方再次取消對台關稅讓利，楊坤鋒表示，除了對台灣農業貿易的影響層面外，更需要注意對台貿易表現整體的衝擊，由於陸方持續擴大停止對台關稅減讓，代表ECFA的“早收清單項目”正在逐漸生變當中，台灣許多中小企業是早收清單的受惠對象，一旦稅率中止，又無法立即因應調整外銷管道，恐怕會有劇烈衝擊。



大陸方面分別在2023年底、2024年5月，對台中止ECFA關稅減讓，包括石化產品、紡織、機械、鋼鐵等工業產品，2024年9月則進一步對農漁產品項目取消優惠，合計已達180項，ECFA早收清單中，取消關稅減讓的項目已達36%。



楊坤鋒認為，相關警訊，台灣中小企業要有危機意識，否則恐怕難以負荷，ECFA早收清單產品一年出口額度約200億美元，集中在中小企業、傳統產業、農漁業，過去這些業者透過大陸給予的關稅減讓優惠，轉銷國際市場，已建立起穩定的商業模式，一旦失去關稅減讓優勢，產品價格上揚，失去競爭力，台灣的中小企業將產生龐大壓力。



楊坤鋒指出，雖然ECFA僅占台灣整體貿易量的4%，可是卻直接影響台灣中小企業的生計，台灣的企業家數當中，中小企業比例高達九成，從業人口約2、300萬，加上產業之間的橫向聯動性，牽一髮動全身，不是衹有帳面數字那麼簡單。