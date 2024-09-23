雷倩語中評：美國無法阻止中國地緣經濟網絡

“婦聯會”主委雷倩接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月23日電（記者 張嘉文）針對美國大選與中美競爭發展的關聯，“中華婦女聯合會”主任委員雷倩向中評社分析，中國在地緣經濟網絡的拓展上，美國很難去限制也無法阻止，因此在美國可使用的和平武器如經貿、商業和金融等愈來愈少的狀況下，接下來會呈現兩極發展。



雷倩說，所以不管美國下任“總統”是誰，如果仍認為全世界只能有一個美國是最大強權，誰也不能來挑戰，對中國大陸可能就只剩下了一個不和平的武器（指戰爭），世界就會處在一個更加危險的狀態。



雷倩也提到，不管美國使用和平或非和平手段來對付中國大陸，台灣都會是美國非常有價值的“先鋒”，呼籲民進黨不要在務虛作為中，傷害了台灣人民的實質利益。



雷倩是美國賓夕法尼亞大學安娜伯格學院傳播學博士，歷任“立委”、海南大學“一帶一路”研究院高級研究員、美國廣播公司總公司副總裁、信心希望聯盟主席、金門酒廠實業董事長、台灣霸菱投資股份有限公司董事長等。



美國總統大選將在11月5日舉行，是下半年各界關注的大事，共和黨特朗普對上民主黨的賀錦麗，投票結果將影響國際局勢，尤其是美中未來的競爭走向。



雷倩接受中評社訪問時對此表示，美國現在普遍的共識就是他們衹有一個挑戰者，就是中國，且是唯一的等量競爭對手，所以不管誰當選，美中競爭態勢不會有影響，只是特朗普和賀錦麗可能採取的手段或者優先順序會有點不同。