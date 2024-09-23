富權：挑戰聯合國二七五八號決議將難以得逞

中評社香港9月23日電／澳門新華澳報21日發表富權文章：“立法院”挑戰聯合國二七五八號決議將難以得逞。以下為文章內容。



台灣地區第十一屆“立法院”第二會期昨日正式開議，邀請“行政院長”卓榮泰進行“施政報告”並備答詢。但卻被中國國民黨黨團和民眾黨黨團聯手，先行來個“下馬威”，“行政院”原本將二零二五年度“中央政府”總預算案送至“立法院”，排入昨天的院會報告事項審議。但無黨籍“立委”高金素梅提出異議，主張將總預算案退回程序委員會。該案獲得中國國民黨和台灣民眾黨的認同，最終經表決，在藍白聯手下，以五十九票贊成、四十六票反對，總預算案被退回程序委員會重新提出。此舉不但讓表決失利的民進黨“立委”們激得“生蝦咁跳”，紛紛在台下大聲抗議，而且也讓賴清德、卓榮泰大皺眉頭，因為在其上台後的第一個總預算即遭到杯葛，“意頭”著實欠佳，預兆著在未來三年多來，民進黨當局將會有更多的政令出不了“總統府”和“行政院”。



其實，在“立法院”開議之前，民進黨就嘗了一杯苦酒。由於澳洲參議院及荷蘭國會分別於日前通過扭曲聯合國第二七五八號決議的“動議案”，民進黨黨團見獵心起，也跟進出招，在本月十八日的朝野黨團協商會上，民進黨黨團突然拋出“聯大第二七五八號決議文不涉台”臨時動議案，國民黨黨團總召傅崐萁和民眾黨黨團總召黃國昌立即離場，國民黨籍“立法院長”韓國瑜直接宣布散會，民進黨黨團書記長吳思瑤只好對著空蕩蕩的會議室宣讀提案內容，而且還在念到“讓我們覺得非常的遺憾，台灣的『立法院』這麼……”時，“立法院”的直播突然斷訊，畫面出現“訊號測試中”。事後吳思瑤在受訪時表示：“這是最氣憤的一次（朝野協商），哪一個主席可以沒收臨時動議的提出？”



但民進黨不甘心失敗，昨日在“立法院”院會進入卓榮泰作施政報告之前，提出對聯合國第二七五八號決議的聲明，聲稱堅決反對中國大陸“扭曲”聯合國大會第二七五八號決議，阻撓台灣參與聯合國體系等國際組織，並要求中國大陸立即停止將聯合國大會第二七五八號決議與“一中原則”掛勾，還呼籲聯合國儘速接納台灣完整參與。



而國民黨黨團為了反制，也提出了聲明，聲稱台灣當局有權參與聯合國體系等國際組織，並呼籲聯合國大會積極落實《聯合國憲章》的普遍性原則，盡速接納台灣當局重返並完整參與。民眾黨黨團亦提出聲明要求，行政部門積極爭取有意義參與各種國際組織，打開台灣當局之國際參與空間。



朝野三個黨團派代表說明提案後，現場均無人表示反對。韓國瑜裁示，提案逕付二讀並送交黨團協商。



這三個聲明都是圍繞著聯合國第二七五八號決議做文章，但本質內容卻有所不同，有點類似二零零八年三月的“總統”大選時，陳水扁策動民進黨提起“以台灣名義加入聯合國公投”，而國民黨為了反制，也提出“『中華民國』重返聯合國公投”。不過，在國民黨發起“拒領公投票”後，兩項“公投”都因跨不過“門檻”而失敗。



在日後的黨團協商中，國民黨和民眾黨黨團是否會採用“技術手段”，在抵制民進黨黨團的提案的同時，也讓自己的提案“胎死腹中”？還待觀察。不過，即使是這三個決議案都能獲得通過，就決議案的性質而言，並沒有法律約束力。就像荷蘭、澳洲、美國國會就算通過決議“挺台”那樣，也不能改變政府的“一中”政策那樣，“立法院”也只是一個民意機關，只是“自嗨”而已，實在看不出可得到什麼實質利益。當然，不排除民進黨當局會利用這個狀況，在明天的第七十九屆聯合國大會一般性辯論開始之後，尋求其所謂“邦交國”小兄弟在大會上“嗡嗡叫”幾聲，但也只能是“蚍蜉撼樹談何易”而已。



實際上，一九七一年第二十六屆聯大通過第二七五八號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的合法席位。這就已經從政治上、法律上和程式上徹底解決了全中國在聯合國的代表權問題，明確了中國在聯合國的席位衹有一個，不存在“兩個中國”“一中一台”的問題。按照國際法，一九四九年中華人民共和國成立後，即成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變。中華人民共和國理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣地區的主權。



民進黨當局意圖以聯合國第二七五八號決議中沒有提到“台灣”二字，來挑戰和歪曲聯合國第二七五八號決議所揭櫫的“台灣是中國不可分割的一部分”的精神，只能是“螞蟻緣槐誇大國”。實際上，聯合國第二七五八號決議之所以在文字上沒有提及“台灣”兩字，是由於當時的“表決戰”環境氛圍及法律程序而定。因為在聯大表決第二七五八號決議案之前，聯大先行表決了其他兩個議案。



第一個決議案是美國提出的“兩個中國”議案，又稱“雙重代表權案”，但被大會否決；第二議案是由沙特阿拉伯提案的“一中一台”議案，但是此案也被大多數票數碾壓式否決。然後才是表決由阿爾巴尼亞、阿爾及利亞等國提交的“恢復中華人民共和國合法席位”議案，就是在通過後被編列為第二七五八號的決議案。



將這三個決議案的內容融通在一起，就明確地表明了中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國的一部分。所謂的“兩個中國”和“一中一台”，在聯合國體系及國際法上沒有任何立足之地。