富權：國民黨應慎防被民進黨牽著鼻子走

中評社香港9月23日電／澳門新華澳報21日發表富權文章：國民黨應慎防被民進黨牽著鼻子走。以下為文章內容。



台灣地區新一屆“立法院”成立後，國民黨黨團的戰鬥力有了顯著的提高。這不單止是因為“立委”議席超過了民進黨，在與民眾黨黨團合作下還過了“立法院”議席的半數，因而掌握了“立法院”議事的主動權和主導權，過去兩屆八年國民黨黨團被佔多數議席的民進黨黨團“碾壓”的慘況不再復見，而且也因為國民黨中央在“二零二八”大選中對“立委”候選人的提名得當，有一批具有戰力的新人當選後加入黨團運作，在“老將”傅崐萁總召的率領下，在幾個重大議題上與民眾黨黨團合作，殺得民進黨黨團屁滾尿流，既維護了社會公平正義，也為自己過去那八年的憋鬱出了一口烏氣。



但似乎是國民黨黨團有點飄飄然，或是在民進黨出“怪招”作反制時欠缺冷靜，為了“反反制”而反制，墮落連民進黨自己也深知“不可行”的陷阱，跟著民進黨的“指揮棒”起舞，而有可能會抵觸國民黨自己的底線及黨綱，並成為民進黨的“陪葬者”。



實際上，國民黨黨團在上週五本會期開議的首日，為了反制民進黨黨團的提案要求“立法院”作出“聯大二七五八號決議不涉台灣”的共同聲明，國民黨黨團既然也提出“反對聯合國二七五八號決議”，“以『中華民國』名義重返聯合國”的提案。就顯然是落入了民進黨的“引蛇出洞”詭計。實際上，民進黨黨團的圖謀極為明顯，就是要在按照賴清德“新兩國論”的基調，謀“獨”挑釁的同時，意圖也把國民黨“拖下水”。儘管連民進黨自己也知道，民意機關的聲明並不具有法律拘束力，卻也要“糞坑掄大刀——又文（聞）又武（舞）”地搞作一番，就是明知國民黨黨團擔心會“被抹紅”，而故意“出招”，果然讓國民黨黨團上當。



其實，國民黨提出的“以『中華民國』名義重返聯合國”，是不切實際的。既然聯合國二七五八號決議的內文有“立卽把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去”之語，而“蔣介石”就是“中華民國”的象徵，“中華民國”又怎會有“重返聯合國”的依據？何況，國民黨黨團是要把將“中華民國政權”帶到台灣地區的蔣介石，與“中華民國”剝離開來。

