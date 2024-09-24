快評：起底“台獨”網軍　落實“懲獨”行動

中評社快評／大陸國家安全部微信公眾號昨日發文指出，今年以來，一個名為“匿名者64”的駭客組織針對中國大陸和港澳地區頻繁開展網路攻擊。經深入調查確認，“匿名者64”組織並非普通駭客，而是由“台獨”勢力豢養的一支網軍，來自台灣資通電軍現役人員。國安機關已經鎖定相關台灣人員身份信息，依法對3人立案偵查。



這是大陸國安部門首次起底“台獨”網軍，並對涉事者依“懲獨”法條立案偵查。外界關注大陸此舉的用意，有大陸學者認為大陸在打擊“台獨”上已經進入違法必究的實施階段，將“懲獨”落實到行動。



今年6月21日，大陸國台辦與其他部門共同公布《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》；8月7日，國台辦官網新增依法懲治“台獨”頑固分子專欄，逐一列出此前被列為“台獨”頑固分子的10人名單，並提供線索舉報電郵信箱。



大陸起底“台獨”網軍，在台灣引起不小震動，特別是點出台灣的資通電軍3位現役人員，還貼出照片。大陸已偵查、並掌握了“台獨”網軍的詳盡的網路攻擊事實，並立即行動，採取有效措施，處置危害隱患，消除不良影響。



起底“台獨”網軍，依法立案偵查，說明大陸“懲獨”行動已在路上，並將持續付諸行動。大陸對觸犯“分裂國家犯罪”的“台獨”行為終身追責，“搞獨”者切勿心存僥倖。