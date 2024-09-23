“誤闖”中國領海的海自護衛艦艦長已被撤換

“涼月”號（日海自圖片） 中評社香港9月23日電／共同社據多名外交消息人士22日透露，關於日本海上自衛隊護衛艦“涼月”號7月一度在中國領海航行一事，日本政府已告知中方稱，艦長未能掌握準確位置，“誤闖”了領海。海自以重大失誤為由事實上撤換了艦長，還在考慮對船員進行處分。此事令海自的能力受到質疑，對日本的安全保障是重大隱憂。



這是1954年自衛隊創建以來，海自艦船首次在未事先通告的情況下駛入中國領海。日本政府為避免對日中關係造成影響，已經非正式地告知中國政府稱該艦是“誤闖”領海。國家安全保障局牽頭彙總了調查報告，但因涉及部隊運用並不打算公開。



防衛省在接受共同社採訪時表示“因涉及（部隊）運用，不予置評”。



“涼月”號當時正在監視中國軍隊的動向。據外交消息人士稱，海自基地發現該艦進入中國領海後發出了詢問，擔任艦長的男性二等海佐（相當於海軍中校）應答稱“不知道已航行至不能進入的地點”。海自方面認為其未掌握準確位置。該艦長5月剛剛上任。



海自之後對艦長實施詢問調查。在進入領海時，值班船員向艦長傳達信息的工作也存在疏漏，結果導致忽視了中國軍艦反復發出的驅離警告。艦長因違反注意義務已於7月被解職。



海自正在討論以未充分做好儀表查看、瞭望及向艦長報告為由，對多名船員進行處分。



“涼月”號7月4日早晨在距浙江省沿岸12海里（約22公里）的中國領海內航行了約20分鐘。中國軍隊預告將在周邊海域開展實彈射擊訓練，該艦正在執行新型導彈訓練的警戒監視任務。中國外交部譴責在領海航行違法，向日方提出抗議，要求徹查此事並防止再次發生。