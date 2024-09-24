2024年台胞社團論壇座談會在海口開幕

2024年台胞社團論壇座談會及國慶參訪活動於9月23日上午在海口開幕。（中評社 李澤璇攝） 中評社海口9月24日電（助理記者 李澤璇）2024年台胞社團論壇座談會及國慶參訪活動於9月23日上午在海口開幕。中共中央候補委員、全國台聯黨組書記紀斌，台盟中央副主席兼秘書長、全國台聯副會長江利平，海南省委副書記、省委政法委書記沈丹陽以及來自海外、港澳台的近50位台胞社團領袖出席開幕式。



開幕式上，海南省委副書記、省委政法委書記沈丹陽在致辭中向此次來瓊的台胞社團代表致以熱烈歡迎。他指出，海南與台灣地緣相近、人文相繫、血緣相親，海南省始終致力於推動兩岸相知相融，在各領域交流交往密切。2020年以前，每年有大約20萬人次台胞到海南旅遊、考察，據不完全統計，目前長居在海南的台胞有一千餘人。其次，當前海南自貿港建設蓬勃興起，海南正逐步成為中國經濟發展最活躍、投資吸引力最強的地區。海南自貿港建設是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略。海南島資源多、商機多、成本低，輕鬆連接全世界，利於台胞台商來瓊置業。他還指出，海南與台灣經濟優勢互補，希望瓊台建立更緊密的經貿聯繫，在共享機遇中實現互利共贏。台胞對海南建設的支持由來已久，海南自貿港建設更是為台企提供了豐富的發展機會。最後，沈丹陽表示，希望各位台胞通過參訪，把海南的政策之好、自然之美、資源之豐帶到世界各地，邀請更多台胞瞭解、參與海南自貿港建設。



中共中央候補委員、全國台聯黨組書記紀斌作主旨演講，向與會嘉賓宣講二十屆三中全會精神。他指出，會議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，緊緊圍繞推進中國式現代化的主題擘畫了進一步全面深化改革的戰略舉措，必將對中國之未來、兩岸之未來產生深遠的影響。他表示，當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期。要目標導向和問題導向相結合，增強進一步全面深化改革、推進中國式現代化的精準性；要整體推進和突出重點相結合，增強進一步全面深化改革、推進中國式現代化的協同性；要積極主動和扎實穩健相結合，增強進一步全面深化改革、推進中國式現代化的實效性。他表示，希望廣大台灣同胞做兩岸關係和平發展的維護者，做兩岸融合發展的推動者，團結台灣同胞堅定守護中華民族共同家園；做中華文化的傳播者，做中外友好的溝通者，團結台灣同胞堅定鑄牢中華民族共同體意識；做中國式現代化的參與者，做民族復興偉業的貢獻者，團結台灣同胞堅定共創中華民族綿長福祉、堅定實現中華民族偉大復興。



開幕式後，全國台灣研究會執行副會長、兩岸關係和平發展協同創新中心副理事長兼首席專家周志懷教授以“中國共產黨對台政策的與時俱進與當前台海變局”為題，為在座嘉賓作形勢報告。周志懷首先解讀了中國共產黨對台總體方略，並指出，對台總體方略的三根支柱為堅持“和平統一、一國兩制”和“九二共識”的方針政策、堅持和平發展與融合發展、堅持反對“台獨”和外部勢力干涉。隨後，他結合當前台海形勢變局解讀了當前對台政策的十個與時俱進，包括國家統一和民族復興的內在聯繫由歷史必然到必然要求、從堅持“一國兩制”到堅持和完善“一國兩制”、關於“維持現狀”的重新定義等。最後，周志懷提出，為了應對台海變局，應當從構建台海問題單方解決機制、找到政策平衡點完善台海風險管理等角度出發，加強推進國家統一的統籌工作。

