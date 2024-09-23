澤連斯基將向拜登及兩候選人提交最新和平計劃

中評社香港9月23日電／半島電視台報導，烏克蘭總統澤連斯基已開始對美國進行高風險訪問，期間他將向美國總統喬·拜登以及競選對手卡瑪拉·哈里斯和唐納德·特朗普介紹基輔結束兩年半多以來與俄羅斯入侵部隊的戰爭的計劃。



澤連斯基還將於周二和周三出席聯合國年度會議，他敦促烏克蘭盟友幫助實現“真正公正和平的共同勝利”。



預計他將於周四向拜登提交他的和平提議，他稱之為“勝利計劃”，隨後會見副總統哈里斯。他的辦公室表示，他預計將於周四或周五與共和黨候選人特朗普會面，儘管尚未正式宣布日期。



烏克蘭總統在經歷了一個夏天的激烈戰鬥後訪問了美國：莫斯科向烏克蘭東部推進，基輔占領了俄羅斯庫爾斯克地區的大部分地區。



澤連斯基在戒備森嚴的賓夕法尼亞州一家軍火工廠進行了一次未經宣布的停留，該工廠生產155毫米炮彈。



這些炮彈對烏克蘭的戰爭努力至關重要，烏克蘭已經從美國獲得了300多萬枚炮彈。



澤連斯基在X網站的一篇帖子中寫道：“我首先對工廠的所有員工表示感謝”，並附上了他與工廠工人握手的照片。



他寫道：“正是在這樣的地方，你才能真切感受到民主世界能夠勝利。”



烏克蘭最新的和平提議的細節尚未公開。



澤連斯基表示，拜登將是第一位“完整”看到該計劃的外國領導人，隨後該計劃還將提交給“我們所有夥伴國家的領導人”。



他說道，“整個計劃”將在“11月初”準備好。



他周五對媒體表示，這些提議設想“我們的戰略夥伴將採取快速而具體的措施”。



他指出，其中一項措施“與加強烏克蘭的武器能力有關”，而另一項措施則要求“烏克蘭在世界安全架構中占據明確地位”。



斯克蘭頓工廠生產的155毫米炮彈用於榴彈炮系統，榴彈炮是一種大型火炮，炮管很長，可以打擊15英里至20英里（24至32公里）範圍內的目標。



澤連斯基還一直在敦促美國和其他盟友允許其使用西方提供的遠程武器打擊俄羅斯境內的軍事目標。



拜登迄今為止一直拒絕，莫斯科聲稱這種授權相當於北約國家與俄羅斯“開戰”。



澤連斯基的訪問也正值美國準備向烏克蘭提供新的3.75億美元軍事援助計劃之際。



兩名美國官員上周告訴路透社，該計劃將包括巡邏艇、高機動性火炮火箭系統（HIMARS） 的額外彈藥以及155毫米和105毫米火炮彈藥。