中評關注：大灣區低空經濟聯盟在港成立

主辦方向政府遞交《以新質生產力構建灣區智慧城市群》政策倡議書（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月24日電（記者 盧哲）由民主建港協進聯盟（民建聯）、香港中國企業協會資訊科技行業委員會（CEIT）及智慧城市聯盟（SCC）共同主辦的《發展新質生產力高峰論壇——構建灣區智慧城市群》暨“大灣區低空經濟聯盟”成立儀式23日在香港會議展覽中心舉行。在論壇上，主辦方向政府遞交《以新質生產力構建灣區智慧城市群》政策倡議書，並舉行“大灣區低空經濟聯盟”的成立儀式。



中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任何靖、全國人大常委會委員李慧琼、原全國人大常委會委員譚耀宗、香港特區政府創新科技及工業局局長孫東、香港特區政府運輸及物流局局長林世雄、民建聯主席兼行政會議成員陳克勤、香港中國企業協會副總裁曾燊典等出席活動。



適逢中華人民共和國成立75周年及《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公布5週年，論壇圍繞如何通過新質生產力提升大灣區智慧城市群的互聯互通、產業協同創新以及低空經濟的發展展開深入討論。活動中有兩個重要環節，分別是遞交《以新質生產力構建灣區智慧城市群》政策倡議書，以及“大灣區低空經濟聯盟”的成立儀式。



民建聯副主席、政策倡議委員會主席、立法會議員葛珮帆在歡迎詞中提到，倡議書內有三個重點內容：進一步推動大灣區智慧城市群互聯互通；在大灣區內發展跨境低空經濟；推動中國科技出口，以大灣區標準連通國家標準及國際標準。葛珮帆表示，智慧城市群的建設被列為粵港澳大灣區發展的重要方向，雖然大灣區內深圳、香港、廣州在數字化轉型方面發展較快，但作為整體智慧城市群的表現仍有提升空間，需進一步打通，以提升人流、物流、資金流和資訊流的效率和安全性。