孫東：數碼港人工智能超算中心今年投入服務

香港特區政府創新科技及工業局局長孫東（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月24日電（記者 盧哲）由民主建港協進聯盟（民建聯）、香港中國企業協會資訊科技行業委員會（CEIT）及智慧城市聯盟（SCC）共同主辦的《發展新質生產力高峰論壇——構建灣區智慧城市群》暨“大灣區低空經濟聯盟”成立儀式23日在香港會議展覽中心舉行。香港特區政府創新科技及工業局局長孫東致辭時提到，人工智能是未來經濟增長的關鍵。數碼港正籌備設立的人工智能超算中心，首階段設施將於今年內投入服務。政府將撥款30億元推行為期三年的資助計劃，促進香港人工智能生態圈的發展。



孫東提到，發展新質生產力與建設智慧城市和推動數字經濟的發展息息相關。智慧城市是構建數字經濟的骨幹，而數字經濟則是培育和發展新質生產力的重要支撐。當局以《香港創新科技發展藍圖》作為頂層設計，朝著“推動數字經濟發展，建設智慧香港”這個重要的發展方向有序地推出相關政策及措施，因地制宜發展新質生產力，構建經濟蓬勃的智慧香港。



孫東說，為了加快香港的數字政府建設及提升治理能力，剛剛成立的數字政策辦公室（數字辦）將牽頭推動各項以數據驅動、以人為本和以結果為導向的政策，提升政府服務效率。目前，數字辦已完成對73個決策局和部門的電子政府審計，並將於今明兩年陸續推出超過110項數字政府及智慧城市方案，利用人工智能和聊天機械人等科技，以及透過促進部門之間數據互通等，向公眾提供更便捷和高效的公共服務。