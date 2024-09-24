林世雄：香港正拆牆鬆綁促進低空飛行活動

香港特區政府運輸及物流局局長林世雄（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月24日電（記者 盧哲）由民主建港協進聯盟（民建聯）、香港中國企業協會資訊科技行業委員會（CEIT）及智慧城市聯盟（SCC）共同主辦的《發展新質生產力高峰論壇——構建灣區智慧城市群》暨“大灣區低空經濟聯盟”成立儀式23日在香港會議展覽中心舉行。香港特區政府運輸及物流局局長林世雄在致辭時表示，香港地理環境比較獨特，加上人口稠密，要推動低空經濟是一項比較複雜的系統工程，需要各個領域的協同合作。因此，運輸及物流局正在與相關政策局和部門緊密協作，在不同政策範疇下作出配合、拆牆鬆綁，以促進低空飛行活動。



林世雄在致辭時說，今年年初，國務院總理在第十四屆全國人民代表大會第二次會議發表的《政府工作報告》中強調，要積極推動低空經濟發展作為新增長引擎。近年，內地積極推動低空經濟發展，不少大灣區城市相繼公布文件，就低空經濟發展制訂策略方針和計劃。作為大灣區的中心城市之一，香港將全力配合國家發展策略，推動低空經濟發展。然而，香港地理環境比較獨特，加上人口稠密，要推動低空經濟是一項比較複雜的系統工程，需要各個領域的協同合作。因此，運輸及物流局正在與相關政策局和部門緊密協作，在不同政策範疇下作出配合、拆牆鬆綁，以促進低空飛行活動。