9月23日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京9月24日電（記者 海涵）外交部發言人林劍9月23日主持例行記者會並就深圳日本人學校男童遇襲身亡事件、美日印澳“四邊機制”峰會等問題回答中外記者提問，以下是發布會問答全文：



林劍：中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥將於9月24日出席在廣西南寧舉行的第21屆中國—東盟博覽會暨中國—東盟商務與投資峰會開幕式並致辭。



馬來西亞總理安瓦爾將發表視頻致辭，柬埔寨副首相兼內閣辦公廳大臣翁賽維索、老撾副總理吉喬、越南副總理兼財政部部長胡德福等外國領導人和高級官員以及東盟秘書長高金洪等將出席開幕式。



中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清將於9月23日至28日應邀赴烏茲別克斯坦出席中烏執法安全合作機制首次會議並訪問烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦。



總台央視記者：9月22日，斯里蘭卡選舉委員會宣布，全國人民力量（NPP）候選人迪薩納亞克在斯里蘭卡2024年總統選舉中勝出，當選斯里蘭卡新任總統。中方對此有何評論？對中斯關係有何期待？



林劍：斯里蘭卡總統選舉於9月21日順利有序舉行，迪薩納亞克先生當選斯里蘭卡新任總統並宣誓就職，中方對此表示衷心祝賀。習近平主席已向迪薩納亞克總統發去賀電。



中國同斯里蘭卡是傳統友好近鄰。我們願同迪薩納亞克總統和斯里蘭卡新政府一道努力，弘揚和平共處五項原則精神，賡續中斯傳統友誼，加強兩國發展戰略對接，深化高質量共建“一帶一路”合作，推動中斯真誠互助、世代友好的戰略合作夥伴關係不斷取得新進展。