外交部：美方應放下“維霸遏華”執念

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京9月24日電（記者 海涵）外交部發言人林劍9月23日在例行記者會上就美日印澳“四邊機制”峰會相關問題回答記者提問時表示，美方應放下“維霸遏華”執念，停止拿地區國家當工具，停止粉飾美化各類“小圈子”的戰略企圖，將“不尋求強化同盟關係反對中國”的表態落到實處，而不是以犧牲他國戰略安全利益和亞太人民福祉為代價謀取私利。



林劍表示，“四邊機制”在美方“印太戰略”中被定位為地區首要領導機制，是美國圍堵中國、維護美霸權的一個工具。“印太戰略”試圖以炒作“中國威脅”凝聚排華遏華共識，“四邊機制”試圖以涉海議題糾集軍事安全合作，意圖和手法如出一轍。美方口口聲聲說不針對中國，但峰會第一個話題就是中國，峰會處處拿中國說事，這是睜著眼睛說瞎話，連美國媒體都不相信。



林劍說，中方一貫主張，國與國之間的合作不能針對第三方，更不能損害第三方利益。任何地區倡議都要順應地區大勢，促進地區和平、穩定與繁榮。拼凑封閉排他的“小圈子”，損害地區國家的互信與合作，與求和平、謀發展、促合作、圖繁榮的亞太大勢背道而馳，注定走不遠，更走不通。



林劍指出，美方應放下“維霸遏華”執念，停止拿地區國家當工具，停止粉飾美化各類“小圈子”的戰略企圖，將“不尋求強化同盟關係反對中國”的表態落到實處，而不是以犧牲他國戰略安全利益和亞太人民福祉為代價謀取私利。



